Новую Mitsubishi Delica представят на автосалоне в Токио

Компания Mitsubishi назвала дату официального дебюта своего нового кроссвэна Delica D:5. Автомобиль дебютирует уже через 2 недели на автомобильной выставке в Токио.

Новая модель от японского автопроизводителя получит под капот 2,2-литровый дизельный мотор, сочетающийся с системой полного привода. В Токио журналистам и посетителям покажут две концептуальные версии этого кроссвэна – с современным дизайном и ретро-дизайном от телевизионного критика Терри Ито.

Еще одной новинкой от Mitsubishi, которая дебютирует на автовыставке в столице Японии, станет новый Outlander PHEV NERV, представляющий собой серийное исполнение Outlander PHEV, но главным назначением которого является оказание помощи людям во время стихийных бедствий.

Кроссовер укомплектуют специальным обвесом, «зубастыми» покрышками Toyo Open Country R/T, а также спутниковой антенной KYMETA u7 спутникового интернета.