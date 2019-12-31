Новую Mitsubishi Delica представят на автосалоне в Токио

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Mitsubishi Delica D:5 All Blacks. Фото: Mitsubishi

Компания Mitsubishi назвала дату официального дебюта своего нового кроссвэна Delica D:5. Автомобиль дебютирует уже через 2 недели на автомобильной выставке в Токио.

Новая модель от японского автопроизводителя получит под капот 2,2-литровый дизельный мотор, сочетающийся с системой полного привода. В Токио журналистам и посетителям покажут две концептуальные версии этого кроссвэна – с современным дизайном и ретро-дизайном от телевизионного критика Терри Ито.

Delica D:5 в ретро-дизайне. Фото: Mitsubishi

Еще одной новинкой от Mitsubishi, которая дебютирует на автовыставке в столице Японии, станет новый Outlander PHEV NERV, представляющий собой серийное исполнение Outlander PHEV, но главным назначением которого является оказание помощи людям во время стихийных бедствий.

Mitsubishi Outlander PHEV NERV. Фото: Mitsubishi

Кроссовер укомплектуют специальным обвесом, «зубастыми» покрышками Toyo Open Country R/T, а также спутниковой антенной KYMETA u7 спутникового интернета.

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