Новая Hyundai Creta не оправдала надежд

Продажи нового поколения кроссовера Hyundai ix25/Creta стартовали в Китае в конце октября этого года. С выходом реформенной модели производитель возлагал на нее большие надежды, но, согласно статистике продаж, по крайней мере пока они не оправдываются.

Как сообщает китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM), по итогам ноября дилеры Hyundai в «Поднебесной» реализовали всего 4 тысячи 600 единиц второй генерации Creta, что на 35% ниже, чем было годом ранее. Таким образом, новая «Крета» пользуется меньшим спросом, чем предыдущая.

По мнению журналистов китайского портала Autohome, причиной низких показателей реализации новой Creta является ее спорный дизайн и непродуманная маркетинговая политика компании, при которой цена на кроссовер оказалась сильно завышенной по сравнению с конкурентами.

Напомним, что «паркетник» Hyundai ix25 (он же Creta) комплектуется во втором поколении 1,5-литровым атмосферным двигателем на 115 лошадиных сил, сочетающимся с 6-скоростной МКПП или вариатором CVT. До конца года кроссовер выйдет с 1,4-литровым агрегатом на 140 «сил», работающим в паре с 7-диапазонным «роботом». Привод – только передний.

Стоимость нового Hyundai ix25 (Creta) в КНР начинается от 109 тысяч 800 юаней или 995 тысяч рублей по текущему курсу. В России сейчас продается первое поколение «Креты».