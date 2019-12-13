Nissan X-Trail сильно изменился

Nissan X-Trail многие называли классической моделью, которая на протяжении своей истории сохраняла свои особенности. Однако, последние обновления принесли автомобилю новый интерьер и экстерьер, которые преобразили авто до неузнаваемости.

Пока что новинка не была представлена официально. Однако, в сети уже появились шпионские снимки машины в новом поколении, которая проходила испытания на дорогах. На этот раз камуфляжной плёнки было не так много, и экспертам удалось рассмотреть нововведения.

Как оказалось, автомобиль получит прогнозируемую двухэтажную головную оптику, однако, с более прямоугольными фарами. Решётка радиатора выглядит очень агрессивно, а её концы плавно сливаются с ходовыми огнями. Задние крылья стали более крупными и объёмными, да и свес существенно прибавил в габаритах.

Салон же кроссовера вовсе сильно изменился. Там располагается шикарная цифровая приборная панель, а также широкоформатный тачскрин для управления системой мультимедиа. Под ним располагается блок управления климат-контролем. В целом, дизайн салона во многом перекликается с решениями, которые используют для оформления салонов люксовых автомобилей современности.

Напомним, что авто должны представить уже в будущем году. В продажу Nissan X-Trail поступит мотором на 2.5 литра мощностью в 190 лошадиных сил. Саама машина будет иметь полноприводную и переднеприводную модификации.