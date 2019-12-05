Nissan начнет поставки купе GT-R50 by ItaLDesign в 2020 году

Представители компании Nissan сообщили о том, что новые спортивные автомобили в форм-факторе купе выйдут в продажу уже во второй половине будущего года.

Отметим, что речь идёт про японскую модель GT-R50 by ItaLDesign. Напомним, что производитель в разработке этого автомобиля задействовал ещё и представителей итальянской компании Italdesign. Каждый коллекционный автомобиль будет оснащаться двигателем объёмом в 3.8 литра, который будет иметь два турбированных нагнетателя. Мощность силового агрегата составит 720 лошадиных сил.

Юбилейная серия должна состоять из минимум 50 автомобилей. Однако, появится ли новинка на отечественном рынке – пока неясно.