Неудачники 2019 года: ТОП-5 самых «провальных» автомобилей в РФ

Российский авторынок, несмотря на спад продаж в последние годы, является одним из крупнейших в мире, объемы реализации новых автомобилей на котором исчисляются сотнями и тысячами экземпляров. Только в ноябре 2019 года в нашей стране было продано более 156 тысяч 848 единиц новых машин. Однако существуют модели, для которых нынешний год оказался неудачным. Сразу отметим, что низкие результаты продаж в некоторых случаях обусловлены уходом той или модели с российского рынка.

На первом месте в списке самых «провальных» автомобилей 2019 года значится французский кроссовер DS 7. С января по ноябрь 2019 года таких машин была продана только одна.

Строчкой ниже расположился «кореец» SsangYong Actyon с 1 реализованным автомобилем, в то время как годом ранее этот показатель за 11 месяцев составлял 169 единиц.

Тройку замкнул китайский седан Brilliance H230, который несмотря на бюджетную цену (от 459 тысяч рублей), так и не смог стать хоть чуточку популярным. Весь объем его реализации за прошедшие месяцы 2019 года составил 2 экземпляра, пишет издание «Speed Me».

Четвертым и пятым в этом списке стали Infiniti QX30 и SsangYong Tivoli. Продажи первого кроссовера составили за 11 месяцев 2019 года 2 единицы, а второго – 3 автомобиля.