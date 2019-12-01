Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Прокуратура города Москвы опубликовала список самых угоняемых автомобилей в столице за период с января по октябрь 2019 года.

На первом месте в этом злополучном рейтинге оказались модели марки Toyota. Суммарно за отчетный период машины этого бренда объявлялись в розыск 221 раз. На втором месте расположилась Kia со 156 угонами, а тройку замкнул Hyundai – 140 объявлений в розыск в Москве.

Четвертым и пятым стали автомобили марок ВАЗ и Mazda – 85 и 75 угонов соответственно. За ними идут: Lexus (61 угон), Ford (53 угона), Nissan (45 угонов), а также BMW и Renault – по 39 объявлений в розыск.