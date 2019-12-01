Названы самые надежные 3-летние кроссоверы в России

Сегмент автомобилей SUV остается самым перспективным в России по продажам, причем это касается как новых машин, так и подержанных. Эксперты составили пятерку самых надежных кроссоверов в России, возраст которых составляет три года.

Лидером в этом ТОП-е среди трехлеток назван Volkswagen Tiguan, который еще с первой генерации показал себя надежным кроссовером. В нашей стране встречаются версии как с бензиновыми, так и дизельными агрегатами.

На второй строчке расположился Audi Q3, но располагающийся уже классом выше «Тигуана». Эта модель комплектуется аналогичными двигателями. В их числе: 1,4- и 2-литровые агрегаты на 150, 180 и 220 «лошадей», а также 2-литровый «дизель» на 180 «скакунов».

Тройку замыкает еще один представитель легендарной «немецкой тройки» – BMW X3, зарекомендовавший себя на «вторичке» достаточно надежным игроком. Трехлетки продаются в основном с 2-литровым мотором на 180 и 250 «лошадей», кроме которого также имеются мощные дизельные агрегаты на 2 и 3-литра мощностью 190 и 249 «сил» соответственно.

Четвертое место досталось корейскому Hyundai Santa Fe, неспроста демонстрирующему на «вторичке» такой высокий спрос. Обслуживание этого кроссовера не требует больших денег, а надежность является одной из образцовых. В России эта модель встречается с 2,4-литровым бензиновым и 2,2-литровым дизельным моторами. Мощность первого составляет 170, а второго 200 лошадиных сил.

Наконец, пятое место в данном ТОП-е, составленном порталом «Автоновостидня», оказалось за японским Lexus GX. На вторичном рынке РФ этот кроссовер продается с 4,6-литровым бензиновым «движком» на 300 «скакунов», который работает в связке с «автоматом» и полным приводом.