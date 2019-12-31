Названы причины установки маленькой батареи в Mazda MX-30

Все подробности про новый кроссовер японского бренда будут открыты уже весной будущего года.

Напомним, что дебют Mazda MX-30 состоялся ещё осенью, однако тогда была показана лишь предсерийная модификация. Ходят слухи, что машина получит аккумулятор на 35.5 кВт в час. Таким образом, машина сможет проехать без зарядки около 200 километров пути. Эта новость вызвала бурю обсуждений. Многие эксперты полагали, что такой шикарный паркетник фирма могла бы оснастить более ёмким аккумулятором.

На основании этого директор компании решил рассказать, по каким причинам была выбрана именно такая батарея. Как оказалось, сам кроссовер был создан специально для городского использования. И, если верить статистике, среднестатистический житель мегаполиса не проезжает в день больше 70 километров. Поэтому даже в будущем эта модель не получит более ёмкий аккумулятор, так как это неоправданное решение.