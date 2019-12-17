Названы наиболее часто ломающиеся кроссоверы

Немецкая экспертная организация TÜV по техническому надзору, ежегодно составляющая рейтинги самых надежных и «ломучих» моделей, опубликовала антирейтинг в сегменте внедорожников и кроссоверов.

Основываясь на данных, полученных за 2019 год, самым ненадежным вседорожников в Германии, возраст которого составляет от 2 до 3 лет, признан Dacia Duster. Согласно отчету, опубликованному TÜV, серьезные дефекты были обнаружены в 11,7% осмотренных в этом году машин этой модели. Наиболее частой неисправностью в них названы неработающие световые приборы, а также утечки масел из двигателя и трансмиссии. Чуть реже в «Дастерах» отмечались неисправности подвески и рулевого управления, которые были связаны в первую очередь пренебрежением их владельцев элементарным обслуживанием автомобиля.

На второй и третьей строчках ТОП-а самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в Германии расположились два корейца – Hyundai Tucson и Kia Sportage (10,5% и 7,1% обнаруженных серьезных дефектов для машин 2-3 лет). Слабым местом платформ этих моделей является подвеска. Кроме того, у Hyundai часто наблюдаются неисправности «ручника», а у Kia тормозной системы в целом.

Среди внедорожников, возраст которых составляет от 4 до 5 лет, хуже всех остальных зарекомендовал себя Kia Sportage с 14,9% дефектов. В конструкции этой модели, согласно данным TÜV, часто выходят из строя элементы привода и стояночный тормоз.

Существенные неисправности замечены и за лидером европейского рынка SUV – Volkswagen Tiguan (14% дефектов), больша часть из которых приходится на подвеску.

Замыкает рейтинг наиболее часто ломающихся кроссоверов в Германии Nissan Qashqai третьего поколения, за которым числится в 2019 году порядка 12,7% машин с дефектами. Чаще всего эта модель страдает критическим износом тормозных дисков и негерметичностью системы смазки мотора.