Названы лучшие и худшие автомобили 2019 года по версии Джереми Кларксона

Автомобильный журналист и ведущий шоу «The Grand Tour» Джереми Кларксон подвел итоги 2019 года, в ходе которого ему удалось протестировать множество новых моделей машин, назвав лучшие и худшие из них.

По словам «Джеззы», ему понравился новый Audi R8 V10 Performance Quattro, который воплощает в себе «всё, чего ждешь от суперкара: громкий звук, скорость и неэкологичность».

Еще одной моделью, которая приглянулась британцу, весьма неожиданно оказался японский субкомпактный внедорожник Suzuki Jimny. Кларксон назвал новый «Джимни» более комфортным, чем был его предшественник. Из слабых сторон внедорожника он выделил его плохую управляемость, реакцию на боковые порывы ветра и недостаточно хорошие тормоза. «Тем не менее, улыбка до ушей в скачущей по бездорожью машине за его рулем вам будет обеспечена», – написал Джереми в своей колонке.

Тройку лучших по мнению Кларксона автомобилей этого года замкнула Ferrari 488 Pista, за которой расположились также: Range Rover Velar SVAutobiography, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, Ford Mustant V8 GT Convertible, Mercedes-AMG A35 4Matic, Renault Megane RS Trophy и Peugeot Rifter GT Line.

Среди автомобилей, которые разочаровали британского телеведущего, оказались:

BMW X5 xDrive 30d M Sport – своей непродуманностью в деталях;

Audi TTS Roadster 2.0 Quattro – шумная на высоких скоростях, отсутствие характера;

Toyota GR Supra – слишком обычная, словно вновь сел за руль GT86.