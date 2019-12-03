Названы ближайшие новинки Kia и Hyundai для России

Корейские автомобильные марки Kia и Hyundai представили список новинок, которые в будущем поступят в продажу в России.

Атака на конкурентов в РФ от Kia начнется уже 1 февраля 2020 года, когда в реализации появится кроссовер Seltos, который имеет все шансы стать самым популярным SUV в стране. После него стартуют продажи новой Optima, а за ней до России доберется новый Sorento Prime.

Что касается компании Hyundai, то в её списке новинок значатся: большой внедорожник Palisade, который уже получит ОТТС для продаж в РФ. Эта модель появится у дилеров в первой половине 2020 года.

После нее стартует реализация следующего поколения Hyundai Tucson, разработанного на базе концепта Vision T. Выход нового «Туксон» запланирован на начало 2021 года, как и долгожданного, второго поколения Hyundai Creta, которая, как ожидается, будет заметно отличаться от версий, продающихся сейчас на других рынках, пишет «Автовзгляд».

Финальным аккордом для Hyundai на ближайшую перспективу для России выступит водорожный кроссовер Nexo, который будет скорее имиджевой моделью, нежели автомобилем, имеющим в нашей стране какие-то перспективы.