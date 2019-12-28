Названы автомобили, покинувшие Россию в 2019 году

Несмотря на то, что пик кризиса на отечественном авторынке остался позади, 2019 год стал последним для некоторых моделей в России, которые были сняты с продаж. Список таких автомобилей составило издание «Российская газета».

Пожалуй, главной потерей в уходящем году оказался Ford. Американский автопроизводитель прекратил продажи своих легковых моделей еще летом, однако пока все они еще не исчезли с официального сайта компании. Тем не менее, по последней информации, запасы машин у дилеров постепенно иссякают, что станет финальным аккордом для моделей: Ford Focus, Ford Fiesta, Ford EcoSport, Ford Explorer и Ford Mondeo в РФ. Чуть лучше ситуация с кроссовером Ford Kuga, которые еще есть в наличии.

Японская Nissan в текущем году сократила свою модельную линейку, прекратив поставки Juke и GT-R, а также седана Almera.

Немецкая Audi, в отличие от Ford и Nissan, не отказывалась от массовых моделей, сняв с продаж лишь нишевые автомобили: TT и R8.

Среди других моделей, которые попали «под сокращение» в России в 2019 году, оказались: китайский кроссовер Haval H6 Coupe, французский минивэн Citroen C4 Spacetourer, итальянский пикап Fiat Fullback, гибридный японский автомобиль Toyota Prius и три модели корейского автопроизводителя SsangYong (Actyon, Tivoli и XLV).