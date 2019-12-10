Названы автомобили, которые могут сгнить за одну зиму

Ржавчина на любимом автомобиле – страшный сон любого владельца «железного коня». Впрочем, на сегодняшний день не существует ни одной серийной машины, которая была бы полностью избавлена от проблем с естественным процессом, происходящим с металлом – коррозией.

Большинство владельцев автомобилей стараются максимально отсрочить неизбежное, вовремя подкрашивая сколы на лакокрасочном покрытии машины, но часто не помогает даже такой уход. Как известно, наиболее беспощадным временем года для кузовов автомобилей, благодаря реагентам, которыми активно посыпаются дороги крупных городов, является зима. Эксперты портала «SpeedMe», основываясь на отзывах владельцев, составили тройку наиболее подверженных к коррозии автомобилей, проблемы с кузовом которых могут проявиться уже в течение первой зимы с момента эксплуатации.

На первое место журналисты поставили китайский кроссовер Geely Emgrand X7, который в дорестайлинге сильно страдал от появления «рыжиков» возле дверных ручек, на порогах и вокруг номерного знака. С обновлением антикоррозионная обработка кузова этой модели заметно улучшилась, однако как в итоге новый Emgrand X7 будет выдерживать российские зимы – пока судить рано.

Строчкой ниже расположился еще один «китаец» – Lifan X60, у которого часто местами «цветет» крышка багажника, кромки дверей и пороги.

ТОП-3 замкнул отечественный внедорожник УАЗ «Патриот», который при отсутствии ухода за ЛКП машины со стороны владельца может начать покрываться «жучками» спустя полгода умеренной эксплуатации, пишет издание.