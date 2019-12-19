Названа предварительная цена «Русского Прадо» от «УАЗ»

Компания «УАЗ» продолжает подготовку к выводу на российский авторынок нового внедорожника, который журналисты и представители Ульяновского автозавода окрестили названием «Русский Прадо». Внедорожник должен был поступить в продажу в 2020 году, но, согласно последней информации, дебюта этой модели придется подождать до конца 2021 года.

По словам генерального директора «УАЗ» Адиля Ширинова, давшего интервью изданию «73online», «Русский Прадо» появится в конце 2021 года. Кроме того, стоимость этой модели окажется всего на 5-8% выше, чем у текущей модели «Патриот».

Таким образом, при переводе процентов в рублевый эквивалент можно предположить, что цена нового внедорожника «УАЗ» составит примерно от 900 до 1 миллиона 400 тысяч рублей в зависимости от комплектации и оснащения.