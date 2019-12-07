Названа дата выхода в продажу в России нового Audi RS Q8

Компания Audi назвала дату вывода на российский авторынок «заряженной» версии внедорожника Q8. Автомобиль с литерой «RS» должен добраться до дилеров в нашей стране в конце второго квартала 2020 года. Ценник на новинку пока не объявлен, но ожидается, что он будет начинаться с отметки в 7 миллионов 500 тысяч рублей.

Напомним, что мировой дебют кроссовера Audi RS Q8 состоялся в конце ноября на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе.

Новинка оснащается 4-литровым твин-турбированным агрегатом с технологией «мягкого» гибрида, работая в связке с 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная отдача силовой установки RS Q8 составляет 592 лошадиные силы, а пиковый вращающий момент равен 800 Нм.

От базового Q8, помимо двигателя, версия RS также отличается модернизированной подвеской, мультимедийной системой с расширенным интерфейсом и 23-дюймовыми колесами, обутыми в покрышки ZR23 Pirelli P Zero.