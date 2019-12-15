Назван ТОП-5 кроссоверов в РФ по цене до 2 миллионов рублей

Самым популярным кроссовером в России, стоимость которого составляет от 1 миллиона 500 до 2 миллионов рублей, по итогам десяти месяцев 2019 года стал Volkswagen Tiguan. Согласно информации, опубликованной агентством «Автостат», объем реализации этой модели за отчетный период составил 29 тысяч 145 единиц.

На второй строчке по этому показателю расположился корейский Kia Sportage с результатом в 28 тысяч 169 продаж по средней цене в 1 миллион 758 тысяч рублей. ТОП-3 замкнул японский Nissan Qashqai со средневзвешенной ценой в 1 миллион 630 тысяч рублей и 19 тысячами 291 проданными автомобилями.

Четвертым и пятым в этом ТОП-5 оказались корейский Hyundai Tucson (1 миллион 706 тысяч рублей) и еще один «японец» –Nissan X-Trail (1 миллион 965 тысяч рублей). Объем продаж первого за 10 месяцев текущего года в России составил 18 тысяч 617 единиц, а второго – 16 тысяч 420 штук.