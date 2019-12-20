Найдена 30-летняя «Волга» без пробега с четырьмя ящиками советской водки

Еще одна «капсула времени» была найдена в одном из гаражей блогером «Roma Urraco». Речь идет о практически новом автомобиле ГАЗ-2410 1989 года выпуска, пробег которого на момент его обнаружения составлял всего 844 километра. Кроме того, «капсула» оказалась с сюрпризом – в багажнике «Волги» нашли четыре ящика советской водки 80-х годов.

По словам блогера, машина была пригнана в гараж из небольшого села в начале 2000-х, а её кузов после приобретения владельцем был обильно обработан антикоррозионным покрытием, благодаря чему длительный простой в гараже не сильно сказался на состоянии кузова автомобиля.

В бардачке машины лежала кассета шведской группы Katz, которая часто шла в комплекте с аудиосистемой «Волги» сразу с завода.

Под капотом автомобиля установлен родной 2,4-литровый мотор ЗМЗ-402 с отдачей в 100 лошадиных сил, работающий в связке с 4-скоростной «механикой».