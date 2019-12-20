На российские дороги потратят очень много денег

Глава правительства Российской Федерации рассказал о том, сколько государство в ближайшее время планирует потратить на строительство новых и ремонт имеющихся дорог. Отметим, что ответ многих шокировал.

Сообщается, что на развитие инфраструктуры и расширение сети автомобильных дорог будет потрачено 235 миллиардов рублей. Деньги будут выделены в частности и на процессы, которые будут выполняться в соответствии с действующей государственной программой «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется значительно модернизировать дорожные хозяйства, где проживает несколько сотен тысяч человек.

Внимание будет уделено не только федеральным дорогам, но и трассам муниципального значения. Ведь, как показывает практика, на них обычно денег не хватает. В ближайшее время эту ситуацию власти должны исправить. Ещё около 154 миллиардов рублей пойдут на то, чтобы усовершенствовать и построить новые дорогие местного и регионального значения. И в первую очередь чиновники «возьмутся» за те дороги, которые не приводились в порядок больше всего.