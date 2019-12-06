На продажу выставлен редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На портале «Ретромаркет» опубликовано объявление о продаже редкого микроавтобуса ЗИЛ-3207 (118) «Юность.» Машина 1992 года выпуска с пробегом в 54 тысячи километров оценена владельцем в 7 миллионов рублей.

Данная модель известна тем, что в свое время они часто значились в гаражах КГБ и Министерства обороны, а машин этой серии было изготовлено всего 30 единиц.

Согласно информации, заявленной в объявлении, микроавтобус оснащен бензиновым 8-цилиндровым карбюраторным двигателем рабочим объемом 7-литров, мощность которого составляет 125 лошадиных сил по ПТС. В паре с ним работает 3-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Как отмечает автор объявления, салон машины находится в отличном состоянии. Кроме того, по его словам автомобиль никогда не попадал в ДТП.