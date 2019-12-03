МВД хочет воспитать «сетевых стукачей»

В скором времени в России может заработать приложение, с помощью которого каждый желающий сможет отправить фотографию в полицию с фактом прямого нарушения правил дорожного движения. И за это последует реальный штраф.

В настоящий момент представители Министерства внутренних дел страны вместе с чиновниками из Минкомсвязи занимаются проработкой всех основных аспектов по созданию нового приложения, с помощью которого неравнодушные граждане смогут помогать правоохранительным органам бороться с нарушителями ПДД.

Однако, уже ясно, что реализовать эту идею удастся только после того, как будут внесены изменения в существующее законодательство об административных нарушениях. Ведь на государственном уровне должна быть закреплена возможность наказывать автомобилистов реальными штрафами за доказательства, полученные виртуальным путем. Планируется, что все данные будут храниться на Портале государственных услуг. Однако, пока что слишком сложно прогнозировать, когда именно ПО будет запущено хотя бы в тестовом режиме.