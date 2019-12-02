Муляжи заменят настоящими камерами

Уже в следующем году на столичных дорогах ненастоящие камеры видеофиксации будут заменены на реально функционирующие комплексы. Это решение позволит привлечь больше нарушителей к ответственности, дисциплинировать водителей и увеличить уровень безопасности движения.

Эту информацию сегодня опубликовал на страницах одной из социальных сетей представитель Центра организации дорожного движения, который функционирует в столице. В будущем же году все комплексы будут заменены на рабочие устройства.

Напомним, что не так давно представители ведомства рассказали о том, что на дорогах Москвы около 20 процентов камер – ненастоящие. Однако, они умело замаскированы и даже издают такие же волны, которые заставляют реагировать на них радары-детекторы. Соответственно, водителям крайне тяжело определить, где используются реальные фото- видеокомплексы, а где – муляжи.

В ведомстве рассказали, что на данный момент в столице работает 387 обычных муляжей, а также на 37 экземпляров «ненастоящих» камер с функцией мониторинга автомобильного потока больше.