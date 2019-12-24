Mercedes-Benz отзывает более 1 000 автомобилей в России

Представители немецкого бренда Mercedes-Benz сообщили о том, что они запускают программу по отзыву транспортных средств на территории Российской Федерации. Эту информацию также подтвердили представители профильного ведомства страны.

Отмечается, что всего условиям акции соответствует 1 тысяча 118 автомобилей. Большая часть приходится на кроссоверы GLE, которые продавались на нашем рынке начиная с прошлого года и по настоящее время. В этом случае автомобили получили декоративные накладки на перегородках задней дверей, которые не соответствуют заводской спецификации. Помимо этого, у 96 автомобилей S-класса, которые продавались в России с начала этого года, были обнаружены проблемы с системой электронного вызова.

В настоящий момент дилеры фирмы связываются со всеми покупателями этих автомобилей. Им необходимо в ближайшее время отправиться в сервисный центр Mercedes-Benz для проведения диагностики и ремонта.