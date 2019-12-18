Mercedes-Benz готовит инновационный автомобиль

На выставке в Лас-Вегасе немецкая компания собирается продемонстрировать общественности свой концептуальный автомобиль. В настоящий момент его описывают одним словом – «новаторский».

Сообщается, что новое транспортное средство позволит принципиально иным образом взглянуть на популярные тенденции экологической безопасности и современной роскоши. Производитель намекнул, что в концепте будут показаны решения, которые в дальнейшем станут приоритетными, и именно за ними будет стоять будущее. Однако, подробности пока держатся в тайне.

Ходят слухи, что в рамках мероприятия также покажут автомобиль Vision EQS, который впервые был продемонстрирован публике в начале осени этого года. Ведь его серийную модификацию ещё никто не видел.