Медведев против штрафов за превышение скорости

Не так давно премьер-министр нашей страны высказался решительно против снижения нештрафуемого порога вплоть до 10 километров в час.

Дмитрий Медведев отметил, что сидя за рулём, очень сложно определить те самые 10 километров в час. Политик пообещал, что в скором времени он даст поручение профильному ведомству ещё раз детально проштудировать этот вопрос. По словам чиновника, нововведения не должны стать очередным способом привлечь автомобилистов к ответственности и заработать на штрафах. Люди должны сами видеть, что корректировка скоростного режима позволяет сохранять безопасность на дорогах.

В случае же, если будет снижен нештрафуемый порог, многие водители будут получать штрафы, хотя они не имели никакого намерения нарушать правила дорожного движения. К примеру, если на машине «в возрасте» ехать по плохой дороге, то стрелка спидометра может сильно прыгать. Соответственно, водитель может просто не заметить, что превысил лимит.