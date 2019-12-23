Медленные водители провоцируют много аварий

Последние исследования показали, что водители, которые едут слишком медленно, стали провоцировать больше аварий, чем раньше.

Эксперты одного из профильных агентств Англии сообщили о том, что неоправданно медленное вождение не только провоцирует сложные дорожные ситуации и ДТС, но и приводит к повышению уровня нервозности остальных участников движения. К таким же последствиям приводит и неоправданно низкое ограничение скорости. Отечественные эксперты убеждены, что в нашей стране ситуация выглядит аналогичным образом. Однако, профильные ведомства именно такая статистика не интересует. Хотя, к результатам подобных исследований чиновники России всё-таки прислушиваются.

Так, на примере Англии, оказалось, что за последние 5 лет количество аварий с погибшими, которые были спровоцированы чрезмерно медленной скоростью движения, выросло на 75 процентов. И это при том, что в королевстве наказуемо движение с неоправданно низкой скоростью. За это виновным нужно выплатить штраф размером около 8 тысяч рублей.