Mazda сертифицировала в России кроссовер CX-30

Японский автомобильный концерн Mazda получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на новый компактный кроссовер CX-30, разработанный на платформе последней генерации хэтчбека Mazda3. Документ накануне появился в открытой базе Росстандарта.

Согласно информации, опубликованной в ОТТС, самый доступный кроссовер в линейке «Мазда» в России сможет продаваться только с одним мотором – 2-литровым атмосферным агрегатом на 150 лошадиных сил при 213 Нм крутящего момента с непосредственным впрыском. Геометрическая степень сжатия этого двигателя составляет 13:1.

В базовой комплектации модель CX-30 оснащается передним приводом и МКПП. Автоматическая коробка передач будет доступна за дополнительную плату. В более дорогих версиях CX-30 будет только полноприводной, работая в связке с безальтернативной АКПП.

В опциональный список новинки войдут: кожаный салон, система кругового видеообзора, электропривод двери багажника и люк.

Производство кроссовера Mazda CX-30 в России не планируется, что подразумевает под собой ввоз их в нашу страну напрямую из Японии. Ожидается, что первые «паркетники» доберутся до дилеров марки в России к марту 2020 года.