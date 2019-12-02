Mazda отзывает свои автомобили в России

Официальные представители компании Mazda заявили о том, что на территории Российской Федерации была запущена кампания по отзыву кроссоверов модели СХ-7.

Как оказалось, причиной отзыва является помутнение элемента рассеивания задней светотехники. Отметим, что под кампанию по отзыву попадает почти 36 тысяч автомобилей, которые продавались в России, начиная с весны 2007 года в течение 6 лет.

Официальные дилеры уже начали связываться с покупателями, чтобы сообщить о необходимости отправиться в ближайший сервисный центр, где будет произведен ремонт абсолютно бесплатно. В случае, если детали будут в порядке – диагностика останется бесплатной.