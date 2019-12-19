Материнский капитал предлагают тратить на автомобили

Средства, выделяемые страной при рождении ребёнка, предлагают разрешить использовать для приобретения транспортного средства.

Соответствующие законопроекты направят в контролирующие ведомства для того, чтобы получить объективную оценку предложения. Инициаторы полагают, что таким образом с помощью материнского капитала значительно расширится спектр помощи для семей с маленькими детьми.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда в России предлагают тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Аналогичный проект был внесён в Думу на рассмотрение ещё в середине осени. При этом, отмечалось, что родители смогут купить машину только отечественного производства, а её стоимость должна не превышать миллиона. В противном случае, ТС будет расцениваться, как элемент роскоши, и на него потратить материнский капитал будет невозможности. Россияне с энтузиазмом восприняли эту идею, указывая, что с появлением ребёнка наличие собственного транспорта порой просто необходимо. Однако, окончательное решение по этому поводу пока не принято.