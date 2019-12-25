Маленький кроссовер Suzuki Hustler выходит в продажу

Вторая генерация компактного кроссовера Suzuki Hustler выходит в продажу. Прием предварительных заказов на данную модель уже стартовал.

В рамках смены поколений «симбиоз» кей-кара и внедорожника обзавелся рядом заметных изменений. Дизайн машины стал еще более квадратным, что сделало внешний облик Hustler более брутальным.

Длина нового Suzuki Hustler составляет 3395 мм, ширина – 1475 мм, высота – 1680 мм, а размер колесной базы равен 2460 мм. Дорожный просвет – 180 мм.

В интерьере маленького кроссовера инженеры установили: приборную панель с 4,2-дюймовым дисплеем, мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном, складывающиеся сиденья второго ряда, а также использовали материалы отделки, более устойчивые к воздействию воды и грязи.

Приводят в движение новый Suzuki Hustler два 0,66-литровых агрегата: первый – атмосферный, а второй турбированный. Связку обоим составит 48-вольтовый стартер-генератор. Для всех модификаций «Хастлер» предложен только вариатор и система полного привода.

Стоимость новинки на японском авторынке начинается от 1 миллиона 365 тысяч 100 иен, что при пересчете на российскую валюту равно 778 тысячам рублей.