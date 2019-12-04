Локализация производства двигателей Mazda в РФ достигла 30%

Предприятие «Мазда Соллерс», базирующееся во Владивостоке, по итогам 2019 года выпустит более 4 тысяч двигателей Mazda SkyActiv-G. На 2020 год завод ставит цель в 19 тысяч моторов, говорится в отчете пресс-службы Администрации Приморского края. Уровень локализации производства двигателей «Мазда» во Владивостоке вырос с 2 процентов до 30%. В настоящее время на сборке моторов японского производителя в России занято почти 200 сотрудников.

Напомним, что в октябре 2017 года на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей, который открылся в сентябре 2018-го. Сейчас завод выпускает бензиновые 2-литровые агрегаты рабочим объемом 2 литра, соответствующие стандарту Евро-5. Мощность моторов составляет 150 лошадиных сил. Проектная мощность предприятия составляет 50 тысяч единиц двигателей в год.