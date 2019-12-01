Купе-кроссовер Geely и Volvo засняли «живьем». Плюс фото салона

Компания Lynk&Co, основанная Geely и Volvo, готовит к премьере новый купеобразный кроссовер с индексом 05, который выйдет в продажу в 2020 году. На днях в Сети появились первые «живые» фотографии кросс-купе, полностью лишенного какого-либо камуфляжа.

Судя по снимкам, переднюю часть кузова автомобиля выполнят в фирменном стиле марки, однако решетка радиатора модели «05» будет отличаться собственным рисунком, а также другими бамперами и задними фонарями. Как и все другие модели Lynk&Co, кросс-купе построят на платформе CMA, в разработке которой участвовали как инженеры Geely, так и Volvo. Длина новинки составит 4592 мм, а размер колесной базы будет равен 2734 мм.

Интерьер у купеобразного кросса также заметно отличается от других «Линков». Здесь и новая передняя панель, другой руль и дверные карты, спортивные сиденья, обитые кожей наппа и замшей, а также новейшая «мультимедийка» с большим сенсорным дисплеем.

В моторную линейку нового Lynk&Co должны войти бензиновые двигатели Volvo: 1,5-литровый агрегат на 180 «сил» и 2-литровый двигатель на 190 «скакунов». Верхним в пирамиде агрегатов модели «05» будет 2-литровый турбомотор на 254 л.с.

Продажи новинки в Китае должны стартовать в первой половине следующего года, в то время как презентация – до конца нынешнего.