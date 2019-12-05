Кроссовер Volkswagen Tayron вновь стал бестселлером

Компания Volkswagen сообщила о том, что за период с января по ноябрь 2019 года её кроссовер Tayron вновь установил рекорд по объему продаж в Китае. За 10 месяцев «Таурон» приобрели почти 155 тысяч человек.

За счет такого высокого спроса немецкому кроссоверу удалось не только стать одной из самых продаваемых моделей Volkswagen в «Поднебесной», но и уверенно опередить своих ближайших конкурентов, среди которых оказались такие гранды, как: Honda CR-V, Kia Sportage, Nissan X-Trail и Toyota RAV-4.

Напомним, что официальный дебют нового Volkswagen Tayron состоялся осенью 2018 года. Длина кроссовера составляет 4590 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1660 мм, а размер колесной базы равен 2731 мм.

В моторную линейку этой модели входят два турбомотора на 1,4 и 2-литра, выдающие 150, 186 и 220 лошадиных сил соответственно. Пару обоим составляет 7-скоростная роботизированная коробка передач DSG. Кроссовер продается как в переднеприводной, так и полноприводной версии.

Стоимость Volkswagen Tayron в Китае начинается от 188 тысяч 800 юаней или 1 миллион 714 тысяч рублей. Не исключено, что в ближайшие годы «Таурон» привезут и в Россию.