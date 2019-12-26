Кроссовер Toyota Wildlander на базе RAV4 добрался до дилеров

Дилеры компании Toyota в Китае начали получать в свое распоряжение первые «товарные» кроссоверы Wildander, предназначенные пока только для ознакомительных целей. Презентация этой модели состоялась в рамках автосалона в Гуанчжоу в ноябре этого года. Продажи нового Wildlander должны стартовать в «Поднебесной» в апреле 2020 года.

Напомним, что кроссовер Toyota Wildlander представляет собой перелицованную версию пятого поколения глобального вседорожника Toyota RAV4. От обычного RAV4 автомобиль отличается другими бамперами, оригинальной решеткой радиатора и модернизированной оптикой. При этом габаритные размеры двух моделей – одинаковы: длина составляет 4600 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1685 мм, а размер колесной базы равен 2690 мм.

В моторную линейку Wildlander входят те же двигатели, что и в список агрегатов пятого «РАВ4». Это 2-литровый атмосферный агрегат на 171 лошадиную силу, а также гибрид на базе 2,5-литрового мотора на 222 «силы». В качестве трансмиссий в обоих случаях предложен только вариатор.

В арсенал нового Toyota Wildlander войдут: адаптивный «круиз», помощник удержания в полосе движения, система экстренного торможения и камеры кругового видеообзора.

Предварительная стоимость нового кроссовера от Toyota составляет от 173 тысяч 800 юаней или 1 миллион 535 тысяч рублей по текущему курсу.