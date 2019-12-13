Кроссовер Skoda Karoq встал на конвейер завода в Нижнем Новгороде

Компания Skoda приступила к производству в России своего кроссовера Karoq. Сборка новой модели для российского рынка от чешского автоконцерна ведется на мощностях предприятия в Нижнем Новгороде по методу полного цикла. Вместе с Karoq на этом же заводе осуществляется выпуск двух других моделей Skoda – Octavia и Kodiaq.

Напомним, что российская премьера кроссовера Skoda Karoq состоялась в среду, 11 декабря. «Паркетник» будет продаваться в РФ с 1,6 и 1,4-литровыми бензиновыми моторами, выдающими 110 и 150 лошадиных сил соответственно. Приобрести Karoq можно будет как в переднеприводной, так и полноприводной модификации. В качестве трансмиссий предложат 6-ступенчатую «механику», 8-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот» DSG.

«Паркетник» будет доступен в трех комплектациях: Active, Ambition и Style. При этом первым на рынок выйдет комплектация Ambition с 1,4-литровым турбомотором на 150 «сил» и 8-диапазонной АКПП с передним приводом. За такую модификацию будут просить от 1 миллиона 515 тысяч рублей. Две другие комплектации выйдут в продажу в России во второй половине 2020 года. Их цены пока не объявлены.