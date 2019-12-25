Кроссовер на базе Chery Tiggo 4 выйдет в феврале 2020 года

Компания Cowin назвала дату выхода в продажу в Китае своего нового кроссовера Showjet. Новинка спроектирована на платформе китайского «паркетника» Chery Tiggo 5x, известного на российском авторынке под именем Tiggo 4. До дилеров новый кроссовер доберется в феврале 2020 года.

Дизайн нового Cowin Showjet и Chery Tiggo 4 сильно схож, особенно в профиль, чего нельзя сказать о передней и задней части кузова «паркетника». Showjet получил другой капот, передний бампер новой формы, модернизированные передние фары, оригинальную решетку радиатора с хромированными горизонтальными планками и блестящей окантовкой.

В интерьере нового кроссовера от Cowin практически ничего не напоминает о Tiggo 4. В салоне установлена другая передняя панель, цифровая приборная панель, стильный 2-спицевый руль и модернизированный блок управления «климатом». В оснащение новинки также входят: беспроводная зарядка для смартфонов, панорамная крыша с люком и современный проекционный дисплей.

Моторную гамму же новый Cowin Showjet должен унаследовать у его соплатформенника. В России Chery Tiggo 4 комплектуется 2-литровым «атмосферником» на 122 лошадиные силы и 1,5-литровым турбомотором на 147 «скакунов». Стоимость автомобиля составляет от 884 тысяч 900 до 1 миллиона 59 тысяч 900 рублей.