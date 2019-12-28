Кроссовер Lifan X70 вернули в Россию

Компания Lifan готовится к возобновлению продаж в России своего кроссовера X70, покинувшего российский авторынок в мае этого года. Накануне портал «Китайские автомобили» опубликовал фотографию первой партии машин X70, которые на днях были доставлены дилерам напрямую из Китая.

Напомним, что ранее редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что первая партия Lifan X70, собранных для РФ в КНР, отправилась на экспорт 6 декабря. Машины должны были добраться до России через 15 дней. Судя по всему, данные сроки оказались выдержаны.

Китайские кроссоверы Lifan X70 ничем не отличаются от тех, которые до весны 2019 года производились на мощностях завода Derways в Черкесске. Импортные вседорожники комплектуются тем же 2-литровым безальтернативным атмосферным мотором, выдающим 136 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП, вариатор и передний привод.

Цены на вернувшийся X70 в Россию уже известны – от 989 тысяч до 1 миллиона 159 тысяч рублей, что примерно на 70 тысяч рублей дороже, чем стоил этот кроссовер российской сборки.