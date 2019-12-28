Кроссовер Lifan X70 вернули в Россию

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Lifan X70. Фото: Lifan

Компания Lifan готовится к возобновлению продаж в России своего кроссовера X70, покинувшего российский авторынок в мае этого года. Накануне портал «Китайские автомобили» опубликовал фотографию первой партии машин X70, которые на днях были доставлены дилерам напрямую из Китая.

Напомним, что ранее редакция Daily-Motor.Ru сообщала о том, что первая партия Lifan X70, собранных для РФ в КНР, отправилась на экспорт 6 декабря. Машины должны были добраться до России через 15 дней. Судя по всему, данные сроки оказались выдержаны.

Фото: «Китайские автомобили.рф»

Китайские кроссоверы Lifan X70 ничем не отличаются от тех, которые до весны 2019 года производились на мощностях завода Derways в Черкесске. Импортные вседорожники комплектуются тем же 2-литровым безальтернативным атмосферным мотором, выдающим 136 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП, вариатор и передний привод.

Цены на вернувшийся X70 в Россию уже известны – от 989 тысяч до 1 миллиона 159 тысяч рублей, что примерно на 70 тысяч рублей дороже, чем стоил этот кроссовер российской сборки.

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