Кроссовер Chery S61 в стиле Porsche встал на конвейер

Китайская автомобильная марка Chery приступила к предсерийному производству своего нового купеобразного кроссовера, дизайн которого выполнен в стиле моделей SUV немецкой марки Porsche. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки, сделанные на конвейере.

Как сообщаю журналисты местного портала «Autohome», новый купе-кроссовер марки спроектирован на алюминиевой полностью электрической платформе, правда данных о батарее и силовых установках «паркетника» пока нет.

Тем не менее, при его производстве задействуют множество партнеров, часть из которых известны по электронной коммерции, сетевым сервисам и другим вопросам, связанным с электроникой.

По некоторым данным, разработкой дизайна кроссовера-купе от Chery с индексом S61 занималось ателье Pininfarina. Размер колесной базы новинки составит порядка 2800 мм.

Продажи электрического купеобразного кроссовера Chery должны стартовать в середине 2020 года.