Компактный кроссовер Skoda Kamiq ставит рекорды продаж

Компактный кроссовер Skoda Kamiq, сборка которого стартовала в июле этого года, пользуется ажиотажным спросом на китайском авторынке. По данным местного офиса чешской марки, объем реализации этого «паркетника» в «Поднебесной» по итогам ноября 2019 года составил 6 тысяч 800 единиц, что является лучшим результатом для данной модели в КНР с момента выхода в продажу.

Суммарно же за этот год объем реализации Kamiq составил более 46 тысяч единиц, что позволило чешскому кроссоверу опередить бывших лидеров в своем сегменте, таких как Hyundai Creta (ix25) и Kia KX1.

Кроссовер Skoda Kamiq продается в Китае с 1,5-литровым атмосферным мотором на 110 лошадиных сил. Связку ему составляет 5-ступенчатая МКПП или 6-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод – только передний.

В кросс-купе версии GT автомобиль предлагается с 1,2-литровым турбированным агрегатом на 116 «сил» и 7-диапазонным «роботом».

За бюджетную комплектацию новинки просят от 109 тысяч 900 юаней или 1 миллион рублей по текущему курсу.