Количество «автохлама» в стране увеличивается

Возраст автомобилей, эксплуатируемых в Российской Федерации, неумолимо растёт. А возможностей на то, чтобы обновлять устаревшие транспортные средства у автомобилистов становится всё меньше.

Эксперты заявили, что в этом году среднестатистический возраст транспортных средств, используемых в России, превысил 13 лет и 4 месяца. При этом, в зависимости от региона ситуация сильно разнится. К примеру, самые «молодые» легковушки используются в Татарстане, и в этом отдельном регионе средний возраст машин составляет 10 лет. А вот самые старые автомобили передвигаются по камчатским дорогам. И в этом регионе средний возраст авто составляет почти 23 года.

Если верить официальным источникам, то каждый год на территории России реализовывается около 2 миллионов новых легковушек, с учётом коммерческих моделей. И, отчасти, такие результаты для рынка вполне высоки. Однако, чтобы полностью обновить автопарк страны, такого уровня продаж крайне мало. Этого количества не хватает даже для того, чтобы средний возраст машин в РФ держался на одном показателе.