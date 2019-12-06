Китайский «клон» Toyota Land Cruiser 200 получил ценник

Китайский автомобильный бренд Hengtian опубликовал прайс-лист на свой новый кроссовер – L4600, представляющий собой бюджетную копию премиального японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Автомобиль успешно прошел процедуру сертификации в «Поднебесной» и готов к выходу в продажу. Накануне первые товарные внедорожники L4600 начали поступать к дилерам марки в КНР.

Согласно последней информации, опубликованной порталом «Autohome», стоимость китайского «клона» Toyota LC200 стартует с отметки в 211 тысяч 800 юаней или 1 миллион 900 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, за оригинальный Toyota Land Cruiser 200 в Китае просят от 770 тысяч юаней или 7 миллионов рублей.

От оригинала внедорожник Hengtian L4600 отличается небольшими изменениями в дизайне, в частности другой решеткой радиатора, бамперами и оптикой.

Под капот китайского «клона» LC200 установлен 4,6-литровый атмосферный бензиновый мотор V8, выдающий 286 лошадиных сил. В качестве трансмиссий покупателям Hengtian L4600 предложены МКПП или «автомат».

В список оснащения китайского внедорожника вошли: боковые подножки, штатные рейлинги, панорамный люк, камеры кругового видеообзора, передние и задние «сонары», кожаная отделка салона и мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем.

Продавать новый Hengtian L4600 в Китае будут как в 5-местной, так и 7-местной модификациях.