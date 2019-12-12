Китайский «клон» Hyundai Santa Fe получит гибридную версию

Продажи нового среднеразмерного кроссовера Haima 8S стартовали в Китае в июле этого года, а пару месяцев назад кроссовер был зарегистрирован в открытой базе Роспатента, что может говорить о планах по его выводу на российский рынок. Теперь же, судя по последней информации, Haima готовит для поднебесной гибридную версию 8S.

Напомним, что дизайн модели Haima 8S является практически полноценной копией экстерьера корейского среднеразмерного вседорожника Hyundai Santa Fe. Сейчас кроссовер продается в КНР с 1,2- и 1,6-литровыми бензиновыми турбированными двигателями, выдающими 148 и 194 лошадиные силы соответственно. Связку обоим составляет 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот». Привод – только передний.

Накануне стало известно, что вскоре бюджетный «клон» Santa Fe получит гибридную силовую установку на базе 1,6-литрового турбомотора. Её запас хода составит до 80 километров.

Стоимость гибридного Haima 8S PHEV пока не объявлена. За обычный кроссовер просят в Китае от 85 тысяч 900 юаней или 785 тысяч рублей по текущему курсу. Для сравнения, за новый Hyundai Santa Fe в Китае придется заплатить 202 тысячи 800 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 850 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.