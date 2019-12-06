Китайский JAC Motors привезет в Россию конкурента Hyundai Creta

Китайская автомобильная марка JAC Motors сообщила о планах по выводу на российский авторынок в 2020 году сразу нескольких моделей. Модельная линейка компании в следующем году в РФ должна пополниться кроссоверами: S4 и S7, а также электрическим «паркетником» iEV7S. Точные даты выхода в продажу каждой из этих моделей пока не объявлены.

Напомним, что все три эти кроссовера JAC продаются на родном для марки китайском авторынке. Модель S7 комплектуется 1,5-литровым двигателем на 163 лошадиные силы, а также 177-сильным мотором на 2 литра. Связку обоим составляет 6-ступенчатая МКПП или «робот». Привод – только передний.

«Паркетник» S4 по габаритам сопоставим с лидером сегмента SUV в России кроссовером Hyundai Creta, поэтому будет конкурировать с корейцем. В «Поднебесной» эта модель оснащается 1,6-литровым «атмосферником» на 120 «скакунов» или 1,5-литровым турбомотором на 150 «сил». В качестве трансмиссий предложены: 6-скоростная МКПП или бесступенчатый вариатор.

Что касается электрического JAC iEV7S, то он приводится в движение за счет электромотора с запасом хода до 402 километров.