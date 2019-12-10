Китайский GAC назвал цены на конкурента Toyota Highlander в России

Китайская автомобильная марка GAC в рамках специального мероприятия, организованного в Москве, назвала официальные цены на свой новый кроссовер GS8.

Стоимость базовой комплектации с передним приводом этой модели в России составит от 1 миллиона 898 тысяч рублей. Средняя версия оценена в 2 миллиона 198 тысяч рублей в переднеприводном и 2 миллиона 298 тысяч рублей в полноприводном исполнении. В свою очередь, «топовая» комплектация, доступная исключительно в полноприводной версии, получила ценник в 2 миллиона 498 тысяч рублей.

В базовый арсенал нового GAC GS8 войдут: пакет систем безопасности, «зимний» пакет, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя с кнопки, а также круиз-контроль, передние сиденья с вентиляцией, ксеноновая головная оптика и светодиодные ДХО с противотуманками.

Под капот китайского вседорожника, который будет «вариться» в том же сегменте, что и Toyota Highlander, установлен 2-литровый турбированный двигатель, выдающий 190 лошадиных сил. Связку ему составит 6-диапазонная автоматическая трансмиссия фирмы Aisin.

На специальном мероприятии в столице, посвященном объявлению цен на GAC GS8, также был назван амбассадор марки GAC в России. Им стал репер Баста, который, по слухам, будет ездить исключительно на «вседорожнике» GS8 в течение следующего года.