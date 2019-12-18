Kia Sportage за 2 года подорожал на 120 тысяч рублей

Как пишет портал «Цена Авто», специалисты которого провели анализ стоимости кроссовера Kia Sportage, за последние два года цена этого корейского «паркетника» в России увеличилась на 120 тысяч рублей. В декабре 2017 года базовый ценник данной модели начинался с отметки в 1 миллион 270 тысяч рублей. В «топе» за кроссовер просили 2 миллиона 140 тысяч рублей.

На сегодняшний день «Спортейдж» предлагается российским покупателям в 22 вариантах исполнения и только с бензиновыми моторами. В базовой комплектации с 2-литровым 150-сильным агрегатом, «механикой» и передним приводом стоимость кроссовера составляет 1 миллион 389 тысяч 900 рублей.

В «топовом» исполнении с 2,4-литровым двигателем на 184 «силы», «автоматом» и системой полного привода ценник на корейский «паркетник» равен 2 миллионам 279 тысячам 900 рублей.