Kia назовет свой самый дешевый кроссовер Sonet

Компания Kia готовится к дебюту еще одного своего компактного кроссовера, который выйдет в продажу в 2020 году. Для автомобиля уже забронировано название, которое марка запатентовала накануне – Sonet.

Информация о том, что в Kia готовят полный аналог кроссовера Hyundai Venue, являющегося самым доступным SUV в линейке «Хендэ», появилась в ноябре этого года. Презентация нового Kia Sonet должна состояться в рамках автосалоне в Нью-Дели в начале 2020 года, правда пока только в качестве концепт-кара. Тем не менее, ожидается, что серийное исполнение модели «Сонет» сохранит основные черты прототипа.

Производством Kia Sonet займется предприятие «Киа» в Индии, но продавать кроссовер будут не только на индийском авторынке, поскольку товарный знак зарегистрирован не только для внутреннего рынка, но и для стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

В качестве архитектуры для нового Kia Sonet выступит та же «тележка», на которой построен Hyundai Venue, дебютировавший весной 2019 года на автовыставке в Нью-Йорке. Не исключено, что цены на автомобили окажутся примерно одинаковыми. За Venue в Индии сейчас просят от 650 тысяч рупий или 595 тысяч рублей по текущему курсу.