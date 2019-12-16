Jeep зарегистрировал пикап Gladiator в России

Представители компании Jeep рассказали о том, что ими был зарегистрирован автомобиль модели Gladiator в открытой базе Роспатента.

Энтузиасты срезу же проверили информацию и отметили, что в документации были рассекречены некоторые особенности новинки. Так, сообщается, что внедорожник в самой дорогой версии получит дорожный просвет в 28.2 сантиметра. При этом, угол въезда автомобиля составит почти 44 градуса, тогда как угол рампы – 20.3 градуса. В целом, дизайн машины практически полностью повторяет решения, выбранные для модели Wrangler. И единственным значимым отличием является лишь наличие грузовой платформы.

Под капотом внедорожника будет работать атмосферный двигатель объёмом в 3.6 литра, форсированный до 288 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней и механической трансмиссией на 6 ступеней.