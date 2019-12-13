Jeep Renegade и Compass получили гибридные версии

Американская автомобильная компания Jeep представила новую версию своих популярных моделей Renegade и Compass. Новинки с приставкой PHEV выйдут в продажу в начале 2020 года. Кроме того, в рамках презентации гибридных Renegade и Compass была объявлена предварительная дата дебюта модели Wrangler PHEV – она появится летом будущего года.

Что касается гибридных версий Renegade и Compass, то они получили силовую установку, состоящую из 1,3-литрового бензинового турбомотора, работающего в паре с электрическим двигателем. Мощность Renegade в такой модификации составляет от 187 до 237 «лошадей», а Compass – 237 «сил».

Привод – полный. За работу передних колес отвечает двигатель внутреннего сгорания, а за задних – электромотор. Запас хода обоих внедорожников составляет до 50 километров при скорости в 130 километров в час.

Продажи гибридных Jeep Renegade и Jeep Compass стартуют в январе 2020 года.