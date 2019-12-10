Jeep отзывает свои авто из-за дефектов коробки передач

Стартовала сервисная кампания внедорожников модели Cherokee. Сообщается, что условиям акции соответствуют автомобили, которые сошли с конвейера, начиная с марта прошлого года.

В общей сложности в России отзыву подлежат 201 экземпляр транспортных средств бренда Jeep. В профильном ведомстве уточнили, что проблемы были обнаружены в электронном блоке управления трансмиссией. Из-за неправильных настроек прямо на ходу может остановиться мотор, что чревато серьёзными авариями и несёт потенциальную угрозу здоровью и жизни всех участников движения.

Чтобы устранить неисправность, владельцам автомобилей рекомендуют как можно быстрее приехать в ближайший сервисный центр, где диагностика, а также ремонт будут выполнены абсолютно бесплатно. Дилеры бренда уже начали обзванивать покупателей Cherokee.