Jaguar увеличил запас хода электрокроссовера I-Pace

Представители компании Jaguar провели очень необычное обновление своих авто. Как оказалось, без физического вмешательства в конструкцию, разработчикам удалось увеличить реальный пробег авто.

Речь идёт про электрокар I-Pace. Его концептуальная модификация была показана 3 года назад. Серийная версия дебютировала год назад и её запас хода, согласно официальным данным, составлял 470 километров. Однако, после последнего обновления программного обеспечения реальный показатель увеличился ещё на 20 километров.

Стоит отметить, что в характеристиках авто до сих пор указан прежний запас хода, так как ещё одну сертификацию фирма решила просто не проводить. Однако, в компании отметили, что очень благодарны своим покупателям, ведь благодаря им удалось определить, за счёт чего можно изменить ПО, чтобы увеличить запас хода. В основу разработки положены исследования, полученные с помощью реальных водителей электрокаров. В частности, машина чаще закрывает шторки на решётке радиатора, что позволяет улучшить аэродинамику, была улучшена рекуперация на торможении.

Отметим, что обновить программное обеспечение можно абсолютно бесплатно в любом из сервисных центров бренда. Установка пакета активирует ещё одну полезную функцию – обновление по воздуху. Таким образом, в дальнейшем для обновления ПО не придётся посещать автосервис.