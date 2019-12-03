Jaguar F-Type представлен официально

Ещё несколько дней назад эксперты прогнозировали, что изменится в автомобиле модели Jaguar F-Type. Но, теперь все данные раскрыты официально. Как оказалось, большинство прогнозов сбылись, однако, далеко не все.

Стоит сказать о том, что фирма Jaguar до сих пор выступает рьяным противником сокращения «жизненного цикла» моделей. Так, первый F-Type был представлен 7 лет назад, однако, обновление состоялось только сейчас. При этом, нельзя не отметить, что модификация прошла на глобальном уровне. Во внешности привычного всем автомобиля многое поменялось. К примеру, фары стали более узкими и вытянутыми, а радиаторная решётка стала ещё крупнее, делая внешний вид ТС агрессивным. Изменилась даже спецификация задней светотехники.

Что касается технических характеристик, то там обновлений не так много. В ряду доступных моторов остались агрегаты на 2.0 и 3.0 литра с мощностью в 300 и 380 лошадиных сил соответственно. Они сочетаются с коробкой автомат на 8 ступеней и задним приводом. Помимо этого, доступными будут и полноприводные версии. В топовой модификации авто будет комплектоваться пятилитровым движком, дефорсированным до 450 лошадиных сил. А вот ожидаемый двигатель серии Ingenium с отдачей в 400 лошадей в серии так и не появился.